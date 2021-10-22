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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardern kürsüye tutunduktan sonra, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.