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Haberler Galeri Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardern kürsüye tutunduktan sonra, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 16:29
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Can veya mal kaybı yaşanmayan deprem, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da da hissedildi. Başbakan Jacinda Ardern ise depreme koronavirüs önlemleri sonrası atılacak adımlara değindiği basın toplantısında yakalandı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Toplantıda bir gazeteci soru sorduğu sırada deprem meydana gelirken, Ardern sarsıntıyla birlikte kürsüye tutundu. Soğukkanlılığını koruyan Ardern, gazeteciye dönerek, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Başbakan Ardern, 25 Mayıs 2020'de Başkent yakınındaki Levin şehrinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme de canlı yayında yakalanmıştı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

Ardern, deprem sırasında parlamento binasından canlı yayınla bağlandığı televizyon programında gazeteci Ryan Bridge'in sorularını yanıtlıyordu.