11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor! Langya virüsü nedir?

Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor! Langya virüsü nedir?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 00:59
Çin'de tespit edilen Langya (LayV) isimli virüsün kır farelerinden insanlara geçerek 35 kişiye bulaştığı tespit edildi. Hastalığın belirtileri arasında aynı koronavirüste olduğu gibi halsizlik, ateş ve öksürük yer alırken uzmanlar dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Langya (LayV) virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor!
Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor!
Düğünde gelini böyle ifşa etti!
Düğünde gelini böyle ifşa etti!
Konuşma yaparken öldü
Konuşma yaparken öldü
Otobana uçak düştü!
Otobana uçak düştü!
Müslümanların asırlardır süren hüznü
Müslümanların asırlardır süren hüznü
Çaldığı paraları yola döktü
Çaldığı paraları yola döktü
Dünyada havayolu krizi
Dünyada havayolu krizi
Ceket giyme çabası gündem oldu
Ceket giyme çabası gündem oldu
Trump’ın evi neden basıldı?
Trump'ın evi neden basıldı?
Donald Trump’ın evini FBI bastı
Donald Trump'ın evini FBI bastı
İsrail Gazze’ye neden saldırdı?
İsrail Gazze'ye neden saldırdı?
Su seviyesi düşünce ortaya çıktı
Su seviyesi düşünce ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster