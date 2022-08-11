11 Ağustos 2022, Perşembe
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Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor! Langya virüsü nedir?
Çin'de tespit edilen Langya (LayV) isimli virüsün kır farelerinden insanlara geçerek 35 kişiye bulaştığı tespit edildi. Hastalığın belirtileri arasında aynı koronavirüste olduğu gibi halsizlik, ateş ve öksürük yer alırken uzmanlar dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Langya (LayV) virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...