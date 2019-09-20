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20.09.2019

Yavru köpeğine kavuşan çocuğun sevinç gözyaşları |Video

ABD'nin İllinois eyaletine bağlı Springfield şehrinde yaşayan 6 yaşındaki Xander Mellor isimli çocuk, ailesinin kendisine yavru bir köpek alması için bir buçuk yıldır para biriktiriyordu. Yavru köpeği almak için yeterli para birikince, aile köpeği aldı ve oğullarına sürpriz yaptı. Sürprizi cep telefonu ile kayda alan anne, oğlu Xander Mellor'dan bahçeye giderek otomobilin yanında durmasını istedi. Xander, büyük bir heyecanla aracın yanına giderek gözlerini kapattı ve beklemeye başladı. Anne kapıyı açtı ve yavru köpeği oğlunun kucağına bıraktı. Çocuk, gözlerini açtığında köpeği görünce bir anda ağlamaya başladı. Çocuğun o anlarını annesi, sosyal medya hesabından paylaştı.

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