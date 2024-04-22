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Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 11:07
Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da otomobil yarışında facia yaşandı. Kontrolden çıkan araç, seyircilerin arasına daldı 7 kişi öldü 23 kişi yaralandı.
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Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
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