Yanan evi görüp alevlerin arasına daldı! 5 çocuğun hayatını kurtardı

ABD'nin Indiana eyaletinde gelen anons üzerine yanan bir eve intikal eden itfaiye ekipleri olay yerinde kucağında çocukla dışarı çıkan bir kişiye denk geldi. Pizza kuryesi olduğu belirlenen 25 yaşındaki Nick Bostic'in yoldan geçtiği sırada alevleri fark edip eve girdiği ve 5 çocuğu kurtardığı ortaya çıktı.

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