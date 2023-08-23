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Wagner lideri Prigojin'in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü! Olay yerinden görüntüler...

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Giriş: 23.08.2023 21:20
Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde ise uçağın yere düştükten sonra bir anda patlamayla alev alıp yandığı aldığı görüldü. İşte olay yerinden o görüntüler...
Düşen uçağın olay yerinden görüntüleri...
Düşen uçağın olay yerinden görüntüleri...
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"Affetmeyeceğim tek şey ihanet"
TASS: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü
TASS: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü
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