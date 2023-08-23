Wagner lideri Prigojin'in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü! Olay yerinden görüntüler...

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde ise uçağın yere düştükten sonra bir anda patlamayla alev alıp yandığı aldığı görüldü. İşte olay yerinden o görüntüler...