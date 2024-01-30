Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Kremlin'den son dakika açıklaması: Hazırlıklara başladık

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyareti için tarih verdi. Uşakov ziyaretin şubat ayında gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını ifade ederken Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna meselesini görüşeceğini belirtti. İşte detaylar...

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