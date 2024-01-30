30 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Kremlin'den son dakika açıklaması: Hazırlıklara başladık
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyareti için tarih verdi. Uşakov ziyaretin şubat ayında gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını ifade ederken Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna meselesini görüşeceğini belirtti. İşte detaylar...