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Vatikan duyurdu! Papa Francis hayatını kaybetti | Yeni Papa kim olacak?

Vatikan duyurdu! Papa Francis hayatını kaybetti | Yeni Papa kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 11:17
Vatikan'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı. Tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kızıltoprak, “Kurallara uygun olarak yeni bir Papa seçilecek. Uluslararası bir aktör seçilmesi anlamına da geliyor. Bütün Avrupa’yı ilgilendiriyor. Dünya siyasetinde Latin Amerika’yı da ilgilendiriyor. Başkan Trump da yeni seçilecek Papa’nın ABD kökenli olmasına önem veriyor böyle de bir tarafı var. Bundan sonra 115 kardinal seçme hakkına sahip. Değişik adaylar ön plana çıkacak.” ifadelerini kullandı.
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Vatikan duyurdu! Papa Francis hayatını kaybetti | Yeni Papa kim olacak?
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