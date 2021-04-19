Vaka sayısı düşmeyen Japonya OHAL'e hazırlanıyor

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi. Ayrıca Kanada'dan da korkutan bir itiraf geldi.