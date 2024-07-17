Umman’da Aşure Günü etkinliğine terör saldırısı! 1’i polis 6 ölü

Umman'da bir şii camiine aşure günü etkinliği yapılırken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 6 kişi hayatını kaybetti. 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü.

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