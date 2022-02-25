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Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 09:31
Dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli yapılara Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır" sözleri yer aldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü tarihi yapı Kolezyum'a Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Kolezyum çevresinde toplanan bir grup Ukraynalı da bayrak açıp milli marşlarını söyleyerek, ülkelerine dayanışma mesajı gönderdi.

Berlin eyalet yönetimi tarafından, Ukrayna`nın toprak bütünlüğüne saygı ve Ukrayna halkı ile dayanışma için tarihi Brandenburg Kapısı`na Ukrayna bayrağı yansıtıldı.

Ukrayna kriziyle ilgili olağanüstü toplanan Avrupa Birliği liderler zirvesi sırasında, Avrupa komisyonu binası ve Brüksel'deki Ellinci yıl park simgesi de Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

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