Ukrayna’nın madenlerine çöken Trump’tan skandal Gazze videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'da olacağını açıkladı. Maden anlaşmasına imzaların atılacağını söyleyen Trump, "paramızı geri alacağız" dedi. Üstelik, Ukrayna'ya "güvenlik garantisi" kapısını da kapattı. Anlaşmayı "ortaklık" olarak nitelendiren Zelenskiy ise "ABD'ye borçlu değiliz" dedi. Öte yandan taşları yerinden oynatmaya devam eden Trump doların yeni yüzü olabilir. Cumhuriyetçi bir meclis üyesi, "Trump baskılı" 250 dolarlık banknotlar üretilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Tüm bunlar konuşulurken Trump tepki çeken bir Gazze videosu paylaştı. 'Trump'ın Gazzesi' isimli videoda yapay zeka ile lüks ve zengin bir Gazze oluşturuldu. ABD Başkanı Trump’ın planlarının yer aldığı videonun asıl amacını anlatan detay ise son sahnede yer aldı. ABD’den son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci İrfan Sapmaz anlattı.

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