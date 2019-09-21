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21.09.2019

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırgan, polis İHA'sını düşürdü! İşte o görüntüler... | Video

Ukrayna başkenti Kiev’de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko’nun, polis İHA’sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı. Başkent Kiev'de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü.

O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko'nun kendisini görüntüleyen İHA'ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA'nın nehre düştüğü görüldü.

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