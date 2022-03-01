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Ukraynalılar yakaladıkları Rusya vatandaşını streçle ağaca bağladılar

İHA
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Giriş: 01.03.2022 16:29
Ukrayna’da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor. Nikolayev şehrinde halk yakaladıkları bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

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