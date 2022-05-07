07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna video paylaşıp açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!

Ukrayna video paylaşıp açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 17:13
Ukrayna, Yılan Adası’na demirleyen Rusya’ya ait bir geminin insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde geminin ardından Rus füzelerinin bulunduğu bir binanın vurulma anı da paylaşıldı.
Ukrayna: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Ukrayna: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Bulgaristan’a Asker yığınağı
Bulgaristan'a Asker yığınağı
Faşizmin taşları nasıl döşendi?
Faşizmin taşları nasıl döşendi?
Fransa’da bir Cami ateşe verildi!
Fransa'da bir Cami ateşe verildi!
Azovstal’da insani koridor işliyor mu?
Azovstal'da insani koridor işliyor mu?
Rusya’nın tehdidine İngiltere’den yanıt
Rusya'nın tehdidine İngiltere'den yanıt
Hindistan’da İslamofobik saldırılar!
Hindistan’da İslamofobik saldırılar!
İngiltere’de monarşi tartışması
İngiltere’de monarşi tartışması
Mariupol’de 9 Mayıs hazırlığı mı?
Mariupol’de 9 Mayıs hazırlığı mı?
İngiltere’de yerel seçim!
İngiltere’de yerel seçim!
Türk işletme sahibine onur belgesi
Türk işletme sahibine onur belgesi
Twitter’da büyük tehlike
Twitter’da büyük tehlike
Daha Fazla Video Göster