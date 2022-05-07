Ukrayna video paylaşıp açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!

Ukrayna, Yılan Adası’na demirleyen Rusya’ya ait bir geminin insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde geminin ardından Rus füzelerinin bulunduğu bir binanın vurulma anı da paylaşıldı.