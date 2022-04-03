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Ukrayna Kiev çevresinde kontrolü sağlıyor! Yollar imha edilen Rus tanklarıyla dolu

A Haber
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Giriş: 03.04.2022 10:23
Son dakika Ukrayna haberi... Rus askerleri Kiev ve çevresinden çekildi. Geride kalan imha edilmiş tank ve zırhlı araçlar ise savaşın şiddetini gözler önüne serdi.
Yollar Rus tanklarıyla dolu YOLLAR RUS TANKLARIYLA DOLU
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Yollar Rus tanklarıyla dolu
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