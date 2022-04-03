03 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna Kiev çevresinde kontrolü sağlıyor! Yollar imha edilen Rus tanklarıyla dolu
Son dakika Ukrayna haberi... Rus askerleri Kiev ve çevresinden çekildi. Geride kalan imha edilmiş tank ve zırhlı araçlar ise savaşın şiddetini gözler önüne serdi.