01 Mart 2022, Salı
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Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan Rusya'ya tepki: Ülkemizden defolup gidin
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin” dedi. Perto Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.
Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya'ya tepkisini dile getirdi.
Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.
Perto Poroşenko, Ukrayna'da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.