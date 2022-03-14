14 Mart 2022, Pazartesi
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Ukrayna büyükelçisinden "çocuk" paylaşımı: Putin bu masumlardan çocukluklarını aldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak, "Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı. Bunu asla affetmeyeceğiz!" dedi.