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Uçak böyle düştü! Nepal'daki uçak düşme anı kamerada

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 11:10
Son dakika haberine göre Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal devlet televizyonu ülkenin batısındaki kaza mahallinden bazı cesetlerin çıkarıldığını bildirildi. Uçağın düşme anına ait görüntüler otaya çıktı.
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