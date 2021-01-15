Twitter çalışanı tarafından sızdırıldı! Twitter CEO'su Jack Dorsey'den çarpıcı itiraflar!

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, şirket içinde yaptığı bir video konuşmasında dikkat çekici itiraflarda bulundu. İşte bir Twitter çalışanı tarafından sızdırılan o itiraflar...

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, şirket içinde yaptığı bir video konuşmasında dikkat çekici itiraflarda bulundu. İşte bir Twitter çalışanı tarafından sızdırılan o itiraflar...

"O HESABI KAPATMAYA ODAKLANMALIYIZ"



Dorsey, "Göründüğünden, tezahüründen emin olduğunuz her şeyi ifade etmekten çekinmeyin. Biraz zaman alacak olsa da, geriye dönüşü, geçmişe dönüşü hedefliyoruz. Biliyoruz, şu anda bir hesabı kapatmaya odaklandık. Bu normal bir hesabı kapatma işleminden çok daha büyük bir iş. Bu iş bugünden, bu haftadan hatta önümüzdeki haftalardan uzun sürebilir. Bu kapatma işlemine hazır olmalıyız ve yalnızca gerçek dünyada şiddet ile nasıl bağlantılı olacağına odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.