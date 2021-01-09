Son dakika: Twitter "çakma" Trump'ın hesabını da kapattı! Daha önce Macron'u da taklit etmişti
Son dakika haberi...Sosyal medya kuruluşu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı. Son-Forget daha önce Macron'u da taklit etmeye çalışmıştı.
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HESABINI KAPATTILAR
Profil fotoğrafına da Trump'ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Twitter, Son-Forget'in hesabını da askıya aldı.
MACRON'U DA TAKLİT ETMİŞTİ
İsviçre ve Liechtenstein'daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis'te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesabını taklit etmişti.
PARTİDEN AYRILMIŞTI
Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron'un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.