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Son dakika: Twitter "çakma" Trump'ın hesabını da kapattı! Daha önce Macron'u da taklit etmişti

Son dakika haberi...Sosyal medya kuruluşu , Başkanı ’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı. Son-Forget daha önce Macron'u da taklit etmeye çalışmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Twitter çakma Trump'ın hesabını da kapattı! Daha önce Macron'u da taklit etmişti

Fransız milletvekili Joachim Son-Forget Trump'ın hesabının 'da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını Başkanının adıyla değiştirdi.

HESABINI KAPATTILAR

Profil fotoğrafına da Trump'ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Twitter, Son-Forget'in hesabını da askıya aldı.

MACRON'U DA TAKLİT ETMİŞTİ

İsviçre ve Liechtenstein'daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis'te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı 'un hesabını taklit etmişti.

PARTİDEN AYRILMIŞTI

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron'un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter, dün ABD Başkanı 'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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