30 Haziran 2022, Perşembe
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Türkiye'nin diplomasi zaferi! İsveç ve Finlandiya'da siyasi krize neden oldu
Türkiye'nin İspanya’da düzenlenen NATO zirvesindeki diplomatik zaferi İsveç ve Finlandiya'da siyasi krize neden oldu. İsveç muhalefeti, “İsveç dış politikasını Erdoğan'ın eline bıraktı” derken terör örgütü YPG ve FETÖ, “İsveç hükümeti Erdoğan'a teslim oldu.” yorumları yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında gazeteci Mehmet Çek değerlendirdi.