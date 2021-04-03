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Türkiye’nin Afrika’daki rolü ne? Mozambik’te neler oluyor? Mozambik büyükelçisi A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 14:36
Güncelleme:03.04.2021 14:37
Son günlerde, Mozambik'te terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları artıyor. Üstelik örgüt, saldırıların sebebinin açıkça bölgede bulunan yeni doğal gaz ve enerji kaynakları olduğunu belirtiliyor. Peki bütün bunların arkasında kimler var? Türkiye'nin Mozambik büyükelçisi A Haber'e konuştu.
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