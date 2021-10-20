Türkiye’den Yunanistan, Mısır ve GKRY’ye sert tepki: Açıklama yok hümkündedir

Yunanistan, Rum Kesimi ve Mısır Atina'da üçlü bir zirve düzenledi. Enerji iletimi ve işbirliği anlaşmaları imzalanan zirveye damgasını vuran ise Yunan Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri oldu. Provakatif söylemlerde bulunan Miçotakis, Türkiye'nin barış için "tehdit" oluşturduğunu öne sürdü. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın düzenlediği üçlü zirve sonrası yayımlanan bildiriye Türkiye sert tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.

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