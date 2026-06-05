Türkiye'den Çekya'ya "HAN" satışı: ROKETSAN balistik füze ihracatında Avrupa'ya açıldı

Türk savunma sanayiinin yerli ve milli gururu Roketsan, ihracat başarılarına bir yenisini daha ekledi. Endonezya'nın ardından Avrupa Birliği üyesi Çekya da Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünü HAN Balistik Füze Sistemi’ni tercih etti. Birleşmiş Milletler verilerine yansıyan bu dev iş birliği, Türk savunma sistemlerinin Avrupa pazarındaki gücünü bir kez daha tescilledi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Mannheim’dan aktardığı bilgilerle bu kritik ihracatın detaylarını paylaştı.