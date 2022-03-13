Türkiye'den barış için diplomasi! Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Türkiye önemli bir ismi ağırlayacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesinde Rusya - Ukrayna krizi ve iki ülke ilişkileri ele alınacak.

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