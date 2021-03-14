Suriye'de başlayan iç savaş 10 yılı geride bıraktı. Savaşta, resmi olmayan rakamlara göre 1 milyon kişi hayatını kaybetti, Milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Kanlı savaşa dünya hala gözlerini kapatmış durumda. Peki 10 yılda neler yaşandı? Nereden nereye gelindi? A haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'yle konuştu...