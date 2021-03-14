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Türkiye ile terör örgütlerini yok edeceğiz! Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri A Haber'e konuştu

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Giriş: 14.03.2021 00:25
Güncelleme:14.03.2021 00:43
Suriye'de başlayan iç savaş 10 yılı geride bıraktı. Savaşta, resmi olmayan rakamlara göre 1 milyon kişi hayatını kaybetti, Milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Kanlı savaşa dünya hala gözlerini kapatmış durumda. Peki 10 yılda neler yaşandı? Nereden nereye gelindi?  A haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'yle konuştu...
Türkiye ile terör örgütlerini yok edeceğiz! Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri A Haber'e konuştu
Türkiye ile terör örgütlerini yok edeceğiz! Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri A Haber'e konuştu
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