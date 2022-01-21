21 Ocak 2022, Cuma
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Türkiye arabulucu oluyor! Krizin tarafları İstanbul’da mı görüşecek? Cenevre’deki zirveden ne çıkar?
Ukrayna - Rrusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi için devrede olan Türkiye, çatışmayı önleme ve diyaloğu artırmak için net bir tutum sergiliyor. Gerilimin düşürülmesi amacıyla tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi için de diplomatik girişimler sürdürüyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.