Türk Hava Kuvvetleri Polonya semalarında eğitim uçuşlarını sürdürüyor

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya semalarında ortak eğitim uçuşlarını sürdürüyor.

Türk Hava Kuvvetleri, Polonya Hava Kuvvetleri ile NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir. Uçaklarımız belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak, radar otoritelerinin yönlendirmesi ile Baltık hava sahasında önleme görevini emniyetle icra etmiştir" denildi.