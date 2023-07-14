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Türk döneri Almanya’yı karıştırdı! Dönere bile ırkçılık yaptılar

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 10:17
Döner deyince akan sular duruyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil gurbetçiler sayesinde Almanya'da da. Angela Merkel'i bile kendine hayran eden lezzetin hamburgerin tahtını sarsması aşırı sağcıları rahatsız etti. "Döner yasaklansın" önerisine önce Alman hayranları karşı geldi.
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