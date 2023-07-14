14 Temmuz 2023, Cuma
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Türk döneri Almanya’yı karıştırdı! Dönere bile ırkçılık yaptılar
Döner deyince akan sular duruyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil gurbetçiler sayesinde Almanya'da da. Angela Merkel'i bile kendine hayran eden lezzetin hamburgerin tahtını sarsması aşırı sağcıları rahatsız etti. "Döner yasaklansın" önerisine önce Alman hayranları karşı geldi.