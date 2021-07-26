Tunus'ta darbe girişimi! Tunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbenin arkasında kim var?

Tunus'ta darbe girişimi… Başbakan görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu. Cumhurbaşkanı Said, askerlerle görüşerek hükümete el koydu. Nahda hareketi, halkı darbeye karşı durmaya ve sokağa çağırdı siyasi parti mensuplarına yönelik tutuklama kararları çıktı. Ülkede tüm sınır kapıları ve havalimanları kapatıldı. Detayları A New Şef Editörü Felemez Doğan canlı yayında aktardı.