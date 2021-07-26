26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Tunus'ta darbe girişimi! Tunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbenin arkasında kim var?

Tunus'ta darbe girişimi! Tunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbenin arkasında kim var?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2021 10:26
Tunus'ta darbe girişimi… Başbakan görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu. Cumhurbaşkanı Said, askerlerle görüşerek hükümete el koydu. Nahda hareketi, halkı darbeye karşı durmaya ve sokağa çağırdı siyasi parti mensuplarına yönelik tutuklama kararları çıktı. Ülkede tüm sınır kapıları ve havalimanları kapatıldı. Detayları A New Şef Editörü Felemez Doğan canlı yayında aktardı.
Tunus'ta darbenin arkasında kim var?
Tunus'ta darbenin arkasında kim var?
AK Parti'den Tunus'taki darbeye tepki!
AK Parti'den Tunus'taki darbeye tepki!
Rum Kesimi'nden küstah tehdit!
Rum Kesimi'nden küstah tehdit!
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
Meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
Meteor geceyi gündüze çevirdi! O anlar kamerada
Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi
Bir anda ortaya çıktı! Göz gözü görmedi
Aç kalan fil mutfak duvarını kırdı
Aç kalan fil mutfak duvarını kırdı
Deniz platformu yan yattı
Deniz platformu yan yattı
YPG/PKK'dan Afrin'e roketli saldırı
YPG/PKK'dan Afrin'e roketli saldırı
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
Avrupa'da pandemi kaosu!
Avrupa'da pandemi kaosu!
Saniyeler içerisinde suya gömüldü
Saniyeler içerisinde suya gömüldü
Daha Fazla Video Göster