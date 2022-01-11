11 Ocak 2022, Salı
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Tüm dünya şokta! Kim Jong-un'un eşi hakkında bomba iddia! Kim Jong-un'un eşi ponpon kızı mı?
3 çocuğu olduğu düşünülen dünyanın en gizemli kadınları arasında yer alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ri'nin vlenmeden önce amigo takımında ponpon kız olduğu ve bir dönem şarkıcılık yaptığı belirtildi.