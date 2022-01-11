Tüm dünya şokta! Kim Jong-un'un eşi hakkında bomba iddia! Kim Jong-un'un eşi ponpon kızı mı?

3 çocuğu olduğu düşünülen dünyanın en gizemli kadınları arasında yer alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ri'nin vlenmeden önce amigo takımında ponpon kız olduğu ve bir dönem şarkıcılık yaptığı belirtildi.