Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Bakanlığa bilgileri açıklama talimatı verebilirim!

TIME dergisine kapsamlı bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Röportajda, ABD'de tutuklanan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e ilişkin görüşlerini de paylaşan Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Washington’dan detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

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