Trump’tan kritik açıklamalar: “Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’na dikkat çeken Trump, “Önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Barış çabalarının sonuçsuz kalması halinde farklı adımlar atacaklarını söyleyen Trump, savaşın sürmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Chicago ve Baltimore’a asker gönderme ihtimalini de gündeme getiren Trump, “Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var” dedi. Okullarda yaşanan silahlı saldırılara çözüm önerisi sunan Trump, orduda görev yapmış öğretmenlere silah taşıma izni verilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisi hakkında sosyal medyada dolaşan “öldü” iddialarını ise “sahte haber” diyerek yalanlayan Trump, Biden’ı toplantılara katılmamakla eleştirdi. Çin’in askeri geçit töreniyle meydan okumadığına dikkat çeken Trump, “Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla” sözleriyle Pekin yönetimine mesaj gönderdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN