03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump’tan kritik açıklamalar: “Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde”
Trump’tan kritik açıklamalar: Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde

Trump’tan kritik açıklamalar: “Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 23:59
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’na dikkat çeken Trump, “Önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Barış çabalarının sonuçsuz kalması halinde farklı adımlar atacaklarını söyleyen Trump, savaşın sürmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Chicago ve Baltimore’a asker gönderme ihtimalini de gündeme getiren Trump, “Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var” dedi. Okullarda yaşanan silahlı saldırılara çözüm önerisi sunan Trump, orduda görev yapmış öğretmenlere silah taşıma izni verilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisi hakkında sosyal medyada dolaşan “öldü” iddialarını ise “sahte haber” diyerek yalanlayan Trump, Biden’ı toplantılara katılmamakla eleştirdi. Çin’in askeri geçit töreniyle meydan okumadığına dikkat çeken Trump, “Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla” sözleriyle Pekin yönetimine mesaj gönderdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan kritik açıklamalar: Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı!
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı!
Türkiye ile Azerbaycan’dan tek millet, iki devlet vurgusu
Türkiye ile Azerbaycan’dan “tek millet, iki devlet” vurgusu
Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde
"Putin ve Zelenskiy ile toplantı gündemde”
Kırgızistan’da mahsur kalan Rus dağcı kurtulamadı!
Kırgızistan’da mahsur kalan Rus dağcı kurtulamadı!
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda
Belçika BM kurulunda Filistin’i resmen tanıyacak!
Belçika BM kurulunda Filistin'i resmen tanıyacak!
Şanghay zirvesinin şifreleri A Haber’de
Şanghay zirvesinin şifreleri A Haber'de
Mayonez yok diye kafeyi yaktı!
Mayonez yok diye kafeyi yaktı!
ABD Venezuela’da rejim değişikliği arayışında
ABD Venezuela’da rejim değişikliği arayışında
El Salvador ateş topu festivali!
El Salvador ateş topu festivali!
60 bin katil işgale çağrıldı!
60 bin katil işgale çağrıldı!
Von Der Leyen’in uçağına GPS müdahalesi!
Von Der Leyen’in uçağına GPS müdahalesi!
Daha Fazla Video Göster