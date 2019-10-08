Trump'tan finansal saldırı itirafı

Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde CHP ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise ABD Başkanı Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi.