Trump’tan dış ülkelere yüzde 25’lik gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan günü Amerika'nın Kurtuluş Günü olarak ilan ettiği bugünde merakla beklenen tarihi açıklamasını yaptı. Trump yaptığı basın konuşmasında dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getireceklerini duyurdu. Trump 'Büyük ticaret duvarlarını yıkacağız' diyerek 'AB'ye yüzde 20 vergi uygulayacağız. AB bizi soydu' dedi. Trump, kararın yarından itibaren ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirtirken Türkiye'ye de yüzde 10 oranında vergi uygulayacak.