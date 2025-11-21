21 Kasım 2025, Cuma

Trump'tan 28 maddelik Ukrayna planı



ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 14:22
ABD, Rusya–Ukrayna savaşını sona erdirmeyi hedefleyen 28 maddelik barış anlaşması taslağını tamamladı. Plana göre Ukrayna, Donbas bölgesinin tamamını Rusya’ya bırakacak, ordusunu küçültecek ve elindeki uzun menzilli silahları ABD’ye iade edecek. Buna karşılık Washington, Kiev’e güvenlik garantileri sunacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Ofisi, ABD’nin taslak planının kendilerine ulaştığını doğruladı. Zelenski’nin önümüzdeki günlerde Başkan Trump’la bir görüşme yapmasının beklendiği açıklandı.
