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Trump'tan 1 değil 3 aşı müjdesi! Rusya'nın aşısıyla ilgili ilk kez konuştu

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Giriş: 15.08.2020 15:05
Güncelleme:15.08.2020 19:33
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da aşı çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdi. Ellerinde 3 kuvvetli aşı adayının olduğunu aktaran Trump, aşıların onaylanması durumunda önceliğin en savunmasız grup olan yaşlılara verileceğini belirtti. Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'koronavirüs aşını bulduk' açıklamasıyla ilgili de ilk kez konuştı.

ABD'de aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump potansiyel koronavirüs aşılarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, ilaç tedarikçisi MCkesson ile bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Son anlaşmayla beraber ellerinde 3 kuvvetli aşı adayı olduğuna vurgu yaptı.

Trump ayrıca, ülkedeki hastanelerin doluluk oranını da takip ettiklerine dikkat çekti.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının "stabil" olduğunu kaydetti.

TRUMP, RUSYA'NIN AŞISIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Öte yandan, Rusya'nın aşı duyurusuna yönelik sessizliğini koruyan Trump'tan, konuya yönelik ilk açıklama geldi.

Detaylı yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Sputnik V" adı verilen aşı için ''umarım işe yarar'' dedi.

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