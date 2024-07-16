16 Temmuz 2024, Salı
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Trump'a suikast girişiminde Gizli Servis'i yakacak görüntüler! Suikastçı ateş etmeden önce bakın ne yaptı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Trump, en güçlü olduğu bölgelerden biri olan Pensilvanya'da saldırıya uğrarken, suikastçının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan birkaç dakika önce yaptıkları görenleri şoke etti. Görüntülerin ortaya çıkması, ABD Gizli Servisi üzerindeki şüpheleri de artırdı. İşte detaylar...