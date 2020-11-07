Trump zaferini ilan etti: Büyük bir farkla seçimi ben kazandım!

Arap saçına dönen ABD başkanlık seçimlerde sular bir türlü durulmuyor. Aradan günler geçmesine rağmen henüz başkanın belirlenmemiş olması dünyada merak uyandırıyor. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi büyük bir farkla ben kazandım" dedi. Trump ayrıca gözlemcilerin oy merkezlerine girişine izin verilmediğini söyledi. .