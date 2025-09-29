29 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek
Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek

Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2025 09:51
ABD Başkanı Donald Trump bugün terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile görüşecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek
Sumud filosundaki JOHNNY M gemisi su aldı
Sumud filosundaki “JOHNNY M” gemisi su aldı
Orka yelkenliyi böyle batırdı
Orka yelkenliyi böyle batırdı
Ölümcül boynuz darbesi
Ölümcül boynuz darbesi
Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek
Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek
ABD’de kilisede korku dolu anlar!
ABD'de kilisede korku dolu anlar!
KIZILELMA İspanyol basınında manşetlerde
“KIZILELMA” İspanyol basınında manşetlerde
Su altında kalan yollarda balık avı
Su altında kalan yollarda balık avı
Trump’ın 21 maddelik Gazze planı ne?
Trump'ın 21 maddelik Gazze planı ne?
Sudan’ın Gazzesi el Faşir’de ne oluyor?
Sudan'ın Gazzesi el Faşir'de ne oluyor?
Trump: Türkiye Rusya’dan petrol almayabilir
Trump: Türkiye Rusya'dan petrol almayabilir
İsrail Eurovısıon’dan men edilebilir
İsrail Eurovısıon'dan men edilebilir
İran’dan BMGK’ya sert tepki!
İran’dan BMGK’ya sert tepki!
Daha Fazla Video Göster