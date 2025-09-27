27 Eylül 2025, Cumartesi

Trump: Türkiye Rusya’dan petrol almayabilir

Trump: Türkiye Rusya'dan petrol almayabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 15:19
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin Rusya ile gaz ticaretini keseceği yönündeki açıklamalarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan yanıt geldi. Peskov, “Türkiye özgür bir ülkedir, kendi kararlarını kendisi verebilir” ifadelerini kullandı.
