Trump: Türkiye Rusya’dan petrol almayabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin Rusya ile gaz ticaretini keseceği yönündeki açıklamalarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan yanıt geldi. Peskov, “Türkiye özgür bir ülkedir, kendi kararlarını kendisi verebilir” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN