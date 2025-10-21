Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan kritik zirveye odaklandı. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre, savaşın nasıl sonlanacağı konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları, zirvenin ertelenmesine neden olabilir. Dün gerçekleştirilen ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşmesinden de bir uzlaşı çıkmadı. Öte yandan cephe hattında Rus ordusunun kritik bir kazanım elde etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN