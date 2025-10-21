21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?
Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?

Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 17:27
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan kritik zirveye odaklandı. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre, savaşın nasıl sonlanacağı konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları, zirvenin ertelenmesine neden olabilir. Dün gerçekleştirilen ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşmesinden de bir uzlaşı çıkmadı. Öte yandan cephe hattında Rus ordusunun kritik bir kazanım elde etmeye hazırlandığı belirtiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?
Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?
Trump-Putin zirvesi erteleniyor mu?
İsrailli yerleşimciler Filistinlilere saldırdı!
İsrailli yerleşimciler Filistinlilere saldırdı!
Sarı hat nerede başlıyor, nerede bitiyor?
"Sarı hat" nerede başlıyor, nerede bitiyor?
Bannon: CIA, MOSSAD tarafından kontrol ediliyor
Bannon: CIA, MOSSAD tarafından kontrol ediliyor
Trump İsrail’i kınamak yerine Hamas’ı tehdit etti!
Trump İsrail'i kınamak yerine Hamas'ı tehdit etti!
Kremlin’den flaş açıklama
Kremlin'den flaş açıklama
Çipe Hollanda darbesi! Çin ihracatı kesti
Çipe Hollanda darbesi! Çin ihracatı kesti
Fransa’da hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı
Fransa'da hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı
Sarkozy hapse girdi
Sarkozy hapse girdi
Siber çeteye baskın! 40 bin SIM kart ele geçirildi
Siber çeteye baskın! 40 bin SIM kart ele geçirildi
Sarkozy hapse giriyor
Sarkozy hapse giriyor
Sarkozy cezaevine giriyor
Sarkozy cezaevine giriyor
Daha Fazla Video Göster