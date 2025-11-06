06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump: New York komünistlere teslim
Trump: New York komünistlere teslim

Trump: New York komünistlere teslim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 14:37
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin zaferi sonrası, gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti. Sandık sonuçlarından saatler sonra kürsüye çıkan Trump, Mamdani'ye sert sözlerle yüklendi; "New York komünistlere teslim edildi, ama ABD asla komünist olmayacak" ifadesini kullanan Trump, "Bu saçmalığa son vereceğiz" diye de ekledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump: New York komünistlere teslim
Rusya’dan ABD’ye nükleer gözdağı!
Rusya'dan ABD'ye nükleer gözdağı!
Trump: New York komünistlere teslim
Trump: New York komünistlere teslim
YouTuber neden Louvre soygununa katıldı?
YouTuber neden Louvre soygununa katıldı?
Elon Musk Tesla Tiny House satacak
Elon Musk Tesla Tiny House satacak
Brezilya’da korku dolu anlar!
Brezilya'da korku dolu anlar!
Hamas 1 esirin daha cansız bedenini teslim etti
Hamas 1 esirin daha cansız bedenini teslim etti
Kıbrıs üzerinden yeni Emperyalist oyun mu kuruluyor?
Kıbrıs üzerinden yeni Emperyalist oyun mu kuruluyor?
Trump: New York’ta egemenliğimizi kaybettik
Trump: New York'ta egemenliğimizi kaybettik
Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri çarpıştı
Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri çarpıştı
Kentucky’de kargo uçağı yerleşim yerine düştü!
Kentucky'de kargo uçağı yerleşim yerine düştü!
Sudan’da katliamın nedeni altın ve petrol mü? Sudan’ın değerli yeraltı zenginlikleri neler?
Sudan'da katliamın nedeni altın ve petrol mü? Sudan'ın değerli yeraltı zenginlikleri neler?
Rusya ile Sri Lanka ortak askeri tatbikat düzenledi
Rusya ile Sri Lanka ortak askeri tatbikat düzenledi
Daha Fazla Video Göster