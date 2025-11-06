Trump: New York komünistlere teslim

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin zaferi sonrası, gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti. Sandık sonuçlarından saatler sonra kürsüye çıkan Trump, Mamdani'ye sert sözlerle yüklendi; "New York komünistlere teslim edildi, ama ABD asla komünist olmayacak" ifadesini kullanan Trump, "Bu saçmalığa son vereceğiz" diye de ekledi.

