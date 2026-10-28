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Trump: İran savaşı yakında sona erecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump: İran savaşı yakında sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan savaşın yakın zamanda sona ereceğini duyurdu. Savaşı 1979 yılında İran'ın başlattığını da öne süren Trump, Venezuela'dan ABD'nin 51. eyaleti olarak bahsetti.

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