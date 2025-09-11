11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump destekçisi Charlie Kirk neden öldürüldü? ABD'yi sarsan suikast! Arkasında MOSSAD mı var?
Trump destekçisi Charlie Kirk neden öldürüldü? ABD’yi sarsan suikast! Arkasında MOSSAD mı var?

Trump destekçisi Charlie Kirk neden öldürüldü? ABD'yi sarsan suikast! Arkasında MOSSAD mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 16:38
Trump destekçisi, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün keskin nişancı kurşunuyla öldürülmesi ise ABD'yi sarstı. SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump destekçisi Charlie Kirk neden öldürüldü? ABD’yi sarsan suikast! Arkasında MOSSAD mı var?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Charlie Kirk neden öldürüldü?
Mars’ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
NATO Polonya hava sahası için harekete geçti
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
İki İsrailli bakana Schengen yasağı
Ormandan bir araç uçtu!
Ormandan bir araç uçtu!
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Bitkiler ve mantarlar enstrüman çaldı
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Yıldırımın ağaca düşme anı kamerada
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
Gemiden düşen konteynerler suda yüzdü
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Almanya Başbakanı Merz: NATO’nun hava savunması gerektiği gibi çalışmadı
Almanya Başbakanı Merz: "NATO’nun hava savunması gerektiği gibi çalışmadı"
NASA’dan tarihi keşif: Mars’ta yaşam izine en net kanıt
NASA’dan tarihi keşif: Mars’ta yaşam izine en net kanıt
Trump destekçisi aktivist öldürüldü!
Trump destekçisi aktivist öldürüldü!
Daha Fazla Video Göster