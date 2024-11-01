Trump destekçilerine 1 milyon dolarlık çekiliş Musk’ın başına bela oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçime sayılı gün kala Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyenler arasından her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Ancak bu çekiliş Musk'ın başına bela açtı.

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