Trump 'Büyük bir şey oldu' dedi! İşte o görüntüler

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği saldırı sırasında öldüğü düşünülüyor. Irak devlet televizyonu DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi.

Bilgi veren yetkililerin, saldırı hakkında konuşma izninin olmadığı ve adlarının açıklanmaması koşuluyla konuştukları açıklandı.

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre, el Bağdadi Suriye'nin İdlib kentindeki saldırı sırasında bir patlamada öldü.

ABD Başkanı Trump sabahın erken saatlerinde Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklinde paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşımı kamuoyunda heyecan yaratmıştı.

Irak devlet televizyonu DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi.

Irak istihbarat servislerinin Bağdadi'nin yerinin saptanmasına ilişkin yardım ettikleri aktarıldı.



OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.

Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.