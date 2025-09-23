23 Eylül 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları Trump BM'de : “İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi”
Trump BM’de : İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi

Trump BM'de : “İklim değişikliği dolandırıcılık, BM savaşları çözmedi”

Giriş: 23.09.2025 21:11
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulu’nda yaklaşık bir saat süren konuşmasında sert mesajlar verdi. Trump, konuşmasına prompter çalışmadığı için “İnsan bu şekilde daha kalpten konuşabiliyor” diyerek başladı. 7 savaşı sona erdirdiğini, milyonlarca hayat kurtardığını ve BM’nin bu süreçte yardım etmediğini vurguladı. Trump, Filistin’i tanıyan ülkeleri eleştirerek Gazze’de barışın bir an önce sağlanması çağrısında bulundu. İran’ın nükleer kapasitesinin engellendiğini, Rusya’dan enerji alımının savaşın finansmanını desteklediğini söyledi. Düzensiz göç ve Avrupa’nın enerji politikalarına da tepki gösterdi. Yenilenebilir enerjiyi eleştiren Trump, iklim değişikliğini “dünyanın en büyük dolandırıcılığı” olarak nitelendirdi. Avrupa ülkelerini yeşil enerji ve göç politikalarını gözden geçirmeye çağırdı. Trump, BM’nin projelerinde israf yaşandığını ve sözlerin eylemden daha az değerli olduğunu ifade etti.
