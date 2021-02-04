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TikTok'ta akılalmaz görüntüler! İnsan kaçakçılığı reklamı yapıp fiyat verdiler

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Giriş: 04.02.2021 17:16
Milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasında yayınlanan bir reklam dehşete düşürdü. Sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir hesap, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı.

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması TikTok'taki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan'a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli video yayınlandı.

Yayınlanan videolarda Suriye'den Lübnan'a lüks araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.

ÜCRET KENTE GÖRE BELİRLENİYOR
İnsan kaçakçılığı şebekesinin sosyal medya üzerinden reklam yaparak, bir de kaçakçılık tarifesi yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmeninin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin'den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.

5.5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ
Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu Türkiye'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

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